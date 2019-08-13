Госисполнители за полгода взыскали 11 миллионов, – Минюст

Об этом говорится в сообщении Минюста, передает БизнесЦензор.

"В течение отчетного периода, государственные исполнители фактически выполнили 544 тыс. исполнительных документов, что составляет 47,9%, на сумму 7,8 млн грн. При этом всего взыскано 10,9 млн грн. В целом количество фактически исполненных документов увеличилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - отметила заместитель министра по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

"Вместе с государственными исполнителями Минюста, успешные результаты демонстрируют частные исполнители. Так, в первом полугодии на исполнении у частных исполнителей находилось 58 453 исполнительных документов на сумму 33,1 млн грн. За это время им удалось выполнить 3 416 исполнительных документов на сумму 1,1 млн грн", - сказала Глущенко.

Одними из главных приоритетов работы Министерства юстиции Украины является обеспечение надлежащего исполнения решений о взыскании алиментов и заработной платы.

Заместитель министра сообщила, что в пользу детей в первом полугодии взыскано 3,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн или 55,8% больше чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, с начала 2019 года органами ГИС взыскано 298,8 млн грн долгов по зарплате. При этом задолженность полностью погашена относительно более 36 тыс работников.

С начала введения кампании по ликвидации задолженности по заработной плате взыскано 664,8 млн грн в пользу 74,1 тыс. работников.

"Следующий шаг – это совершенствование взаимодействия органов государственной исполнительной службы с Государственной фискальной службой Украины и Национальной полицией Украины относительно расширения перечня информации, которую могут получить исполнители; усовершенствовать доступ исполнителей к реестрам и базам данных; автоматизировать процесс документооборота, проверки имущественного состояния должника, ареста имущества и средств должника",- подчеркнула Глущенко.

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