Минрегион ужесточил требования к безопасности прозрачных дверей в торговых центрах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Повышаем безопасность посетителей в торговых центрах, супермаркетах и ​​других магазинах. Теперь при проектировании прозрачных дверей и перегородок в этих заведениях должно использоваться только травмобезопасное или армированное стекло. Это позволит уменьшить вероятность ранений и травм в случае разбития стекла. Нормы уже действуют с 1 августа", – сообщил чиновник.

Согласно новым изменениям в ГСН в зданиях предприятий торговли для светопрозрачного заполнения дверей и фрамуг (верхних створок) в дверях, перегородках и стен для дополнительного освещения необходимо использовать травмобезопасное или армированное стекло.

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Травмобезопасное стекло производится путем комбинирования обычного стекла с другими материалами, например, пластиком, или подвергается специальной обработке. Поэтому при ударах и разбивке, в отличие от обычного стекла, оно не рассыпается и тем самым минимизирует возможные ранения людей вокруг.

Армированное стекло еще лучше противостоит ударам и коррозии, поскольку имеет внутри сетку, выполненную из металлической проволоки. Этот материал отличается большой прочностью.

ГСН "Предприятия торговли" распространяются на проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих зданий и отдельных помещений предприятий розничной торговли (магазинов, рынков), за исключением домов оптовой торговли, автосалонов и магазинов автозапчастей, оружия, складов строительных материалов, производственных фирм и магазинов временного функционирования.

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