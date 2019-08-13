Антимонопольный комитет отсудил у Shell 80 миллионов

Об этом данные Хозяйственного суда Киева, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Сумма 79,4 млн грн состоит из штрафа в размере 39,7 млн грн за антиконкурентные согласованные действия и пени за несвоевременную его уплату в таком же размере.

Штраф был наложен на "Альянс Холдинг" в октябре 2016 года вместе с остальными шестью операторами АЗС, которых АМКУ обвинил в сговоре.

"Альянс Холдинг" пытался оспорить решение о штрафе в суде. Этот процесс длился более года, но в феврале 2018 года Верховный суд Украины отказал компании в рассмотрении жалобы. После этого в суд обратился уже АМКУ с требованием взыскать штраф и пеню.

В марте 2019 года суд начал повторное рассмотрение иска "Альянс Холдинга" к АМКУ об отмене штрафа по вновь открывшимся обстоятельствам. Этот процесс находится на стадии апелляции. Очередное заседание назначено на 15 августа.

Как отмечает издание, компании "Параллель" и Amic, проиграв свой спор с АМКУ, уже уплатили предписанный им штраф вместе с пеней. "Параллель" заплатила 2,9 млн грн в мае 2018 года, "Амик Украина" – 25 млн грн в декабре 2018 года.

"Сокар", ОККО и WOG продолжают оспаривать решение АМКУ в судебном порядке.

Shell Retail вышла на украинский рынок в 2007 году. С тех пор сеть АЗС под брендом Shell управляется компанией Royal Dutch Shell, которая является одной из крупных мировых компаний в сфере энергетики и нефтехимической промышленности. На сегодня сеть Shell в Украине насчитывает 132 станции в 18 регионах Украины.

Читайте также: ГФС доначислила собственникам сетей АЗС налогов и штрафов на 3,1 миллиарда

Как сообщалось, 28 октября 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204 млн грнза согласованные антиконкурентные действия на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов в период с января 2013 по январь 2016 годов.

В частности, ЧП "ОККО-Нефтепродукт" оштрафовано 77,88 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" – на 54,36 млн грн, ООО "Альянс Холдинг" – на 39,71 млн грн, ООО "Золотой экватор" – на 16,2млн грн, ООО "AMIK Украина" (ранее - ПИИ "Лукойл-Украина") – на 12,53 млн грн, ООО "Сокар петролеум" – на 2,53 млн грн, ООО "Парралель" – на 1,44 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram