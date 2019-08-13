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13.08.19 20:52

"Укрзализныця" потратит 3,6 миллиона на ремонт дверей на столичном вокзале

АО "Укрзализныця" потратит 3,6 млн грн на реставрацию 26 дверей Центрального железнодорожного вокзала Киева.

вокзал,минирование

Согласно данным в системе ProZorro, тендер на выполнение работ 25 июля выиграла компания "Ассор Групп", передает БизнесЦензор со ссылкой на издание "Zалізниця без корупції".

По условиям тендера, подрядчик должен демонтировать, реставрировать и установить 12 дверей парадного входа (входная группа №1), 6 дверей парадного входа (входная группа №2) и 8 дверей входа на первую платформу.

В среднем реставрация одной двери обойдется в 138 тысяч гривен или $5,5 тыс. За такую сумму компания обязана провести шпатлевку трещин, замену поврежденных элементов, фрезерование поврежденных элементов полотна и вклеивание древесины, замену латунных пластин и другие восстановительные работы.

Компания "Ассор Групп" была зарегистрирована восемь месяцев назад и ранее не имела никаких государственных контрактов. Компания прописана в жилой многоэтажке по улице Бориса Гмыри, 9 в Киеве. Номер квартиры и телефона не указаны. Владелицей является Елена Антипова из города Счастье Луганской области.

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