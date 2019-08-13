Одесский порт увеличил грузоперевалку на 14%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные госпредприятия "Администрация морских портов Украины", передает БизнесЦензор.

За указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 15,08% по сравнению с годом ранее - до 10,316 млн тонн, импортных - на 13%, до 2,75 млн тонн, каботажных - в три раза, до 111,39 тыс. тонн. При этом перевалка транзитных грузов сократилась на 2,5% - до 759,91 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за январь-июль выросла на 18,47% - до 949,88 тыс. тонн, сухих - на 21,3%, до 5,616 млн тонн, тарно-штучных - на 8,7%, до 7,371 млн тонн.

Перевалка контейнеров в Одесском морпорту за указанный период составила 360,417 тыс. TEU (рост на 9,29%).

Как сообщалось, в 2018 году объем перевалки в Одесском морпорту составил 21,7 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем в 2017 году.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га. В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.

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