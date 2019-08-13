МВД Авакова объявило в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Как передает БизнесЦензор, соответствующее уведомление размещено в базе скрывающихся от органов власти лиц Министерства внутренних дел.

Согласно приведенным в базе МВД данным, Шульману предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. При этом ограничительные меры к нему не применялись.

Датой исчезновения бизнесмена значится 26 июля.

Как сообщалось, в прошлом году бизнесмен Вадим Шульман, в прошлом близкий к группе "Приват", подал в Лондоне иск против олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, обвинив их в краже более $500 млн. Однако Боголюбову удалось доказать, что он больше не является британским резидентом и суд не имеет юрисдикции рассматривать иск.

В нем Шульман утверждает, что Коломойский и Боголюбов использовали пятнадцатилетнюю дружбу с ним для обмана в различных сделках, включая личные многомиллионные займы, махинации с расчетами между предприятиями группы "Приват" и продажу активов группе Evraz Романа Абрамовича в 2007 году.

В судебном процессе описывается ход ряда сделок группы "Приват" с конца 1990-х годов до 2016 года. При этом упоминаются имена экс-премьер-министра и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, олигарха Романа Абрамовича, а также Виктора Медведчука. В иске также описываются схемы с использованием "Приватбанка".

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По данным Kyiv Post, Вадим Шульман в начале 1990-х годов отвечалза поставки угля из Донецкой области в Днепр и познакомился с Игорем Коломойским в 1999 году через бизнесмена Дмитрия Мишалова, связанного с "Приватом". По словам бизнесмена, их связывали как деловые, так и дружеские отношения.

Шульман в последние годы переместил большую часть своей деятельности из Украины в Соединенные Штаты. Он владеет компанией в Сан-Диего под названием Pathway Genomics, которая разрабатывает мобильные приложения.

Напомним, Игорь Коломойский ранее не скрывает своего хорошого отношения к министру внутренних дел Арсену Авакову.

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