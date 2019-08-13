Крупнейший порт Украины увеличил перевалку грузов на 24%

По данным госпредприятия "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 38,44% – до 21,41 млн тонн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время перевалка импортных грузов сократилась на 5,95% – до 3,62 млн тонн, транзитных – на 6%, до 3,09 млн тонн.

Также в январе-июле порт перевалил 10% объема каботажных грузов за аналогичный период 2018 года, что составило 10,63 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов в январе-июле порт нарастил перевалку наливных грузов на 7,19% – до 2,5 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 30,1%, до 23,02 млн тонн, тарно-штучных – на 0,18%, до 2,61 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 114,55 тыс. TEU (рост в 2,05 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

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Как сообщалось, порт "Южный" в 2018 году нарастил перевалку грузов на 2%. Перевалка контейнеров увеличилась на 77%, черных металлов – в 2,3 раза.

Порт "Пивденный" (ранее - "Южный") основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами. В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

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