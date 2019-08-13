СБУ обнаружила организованную группировку рейдеров в Одесской области

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы группы без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, передает БизнесЦензор.

Используя незаконно полученные ключи доступа в Государственные реестры, злоумышленники систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.

По данным следствия, систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе, создали в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции в Одесской области совместно с бывшими руководителями областной Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 на основании заявлений от имени умерших рейдерской группой было совершено более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и ВОТ АР Крым", – сказано в сообщении.

При этом сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства.

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По данным СБУ, организаторы мошеннической схемы и подконтрольные им исполнители также имели отношение к незаконным застройкам в Одессе, захвату строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Также они осуществляли безосновательное снятие обременений (арестов имущества), наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений.

"Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы", – отмечается в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживания участников мошеннической сделки, изъяты вещественные доказательства противоправных действий.

"Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела", – сообщают в СБУ.

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