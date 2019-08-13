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13.08.19 15:05

"Ощадбанк" возобновляет выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве по софинансированию выделенных правительством 380 млн грн для утепления ОСМД.

тепло,батарея

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Таким образом, три государственных банка – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк" – снова выдают "теплые кредиты" для ОСМД.

Это возможность для еще около 3 тыс. ОСМД (более 230 тыс. семей) в этом году:

Для получения возмещения все ОСМД должны подать в банки подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября этого года.

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