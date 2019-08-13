Крупнейшие сети продовольственных магазинов увеличили уплату налогов на треть, – ГФС

Об этом говорится в сообщении Офиса крупнейших налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

В целом Офис крупных налогоплательщиков обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год нарастили налоговые поступления более чем на 20%. Если за полгода 2018 года ритейлеры Офиса направили в uосбюджет 8,5 млрд грн, то за аналогичный период в этом году – 10,3 млрд грн.

Наибольшую часть налоговых поступлений обеспечила сеть "АТБ" – 57,4% в общем объеме поступлений топ-10, при этом ее доля по сравнению с прошлогодним показателем изменилась несущественно (57% в первом полугодии 2018 года).

Снизили свою долю налоговых отчислений в общем объеме поступлений топ-10 сеть супермаркетов "Сильпо" (Fozzy Group) – 12,6% против 11,4% за январь-июнь 2018 года, Metro C&C (ООО "Метро Кеш энд Керри Украина", Киев) – 8,3% по сравнению с 10,8%, супермаркеты "ЭКО Маркет" (ООО "ЭКО") – 1,3% с 1,5%, "Велика кишеня" (ООО "Фудком", Retail Group, Киев) – 1,2% с 1,8%, супермаркеты Billa (ПИИ "Билла-Украина", Rewe Group, Германия) – до 0,9% с 1,7%.

Увеличение доли налоговых поступлений зафиксировали "Ашан" (холдинг Auchan, Франция) – 7,3% с 5,6%, Novus (BT Invest) – 5,2% с 5%, "Фора" (Fozzy Group) – 3,6% с 3%.

Супермаркеты "Варус" (ООО "Омега") не изменили свой показатель по сравнению с первым полугодием 2018 года – 2,2% от всех поступлений.

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