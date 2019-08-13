Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 12 копеек – до 10,95-11,08 грн/л.

На станциях ОККО и WOG цена на стелах (без учета программ лояльности) опустилась на 4-5 копеек – до 11,82-11,81 грн/л.

На 40 копеек за литр снизила цены сеть UPG, на 27 коп. – сеть "БРСМ-Нафта".

Оптовые цены автогаза с начала июля опустились на 20% – до 17 870 грн/т на условиях самовывоза с ГНС.

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