Зеленский переписал весь свой бизнес на партнеров по "Кварталу-95"

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает БизнесЦензор.

По подсчетам издания, наибольшее количество активов Зеленского оформили на его давнего партнера, назначенного ныне первым помощником президента, Сергея Шефира: Зеленский передал ему свои доли в восьми компаниях.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях.

Ранее Сергей Шефир рассказывал, что смена собственников бизнеса Зеленского – номинальная, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Владимиру Зеленскому по истечению президентского срока.

Сам Владимир Зеленский остался основателем лишь одном юридическом лице – общественной организации "Молодежный центр "Лига смеха".

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Как сообщалось, в марте стало известно, что Владимир Зеленский вышел из компаний, которые участвовали в российском кинобизнесе "Студии Квартал-95".

Ранее Зеленский исправил поданную им декларацию за 2017 год и указал, что с 28 мая 2012 года был акционером кипрской компании Green Family LTD.

Перед этим журналисты обнародовали расследование, в котором сообщили, что нашли три оформленные на Green Family LTD российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ.

24 января ТСН (Телевизионная служба новостей на канале "1+1" Игоря Коломойского) сообщила, что Зеленский вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc".

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