СБУ обнаружила попытку хищения продукции крупнейшего производителя турбин

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники планировали вывезти оборудование в третьи страны, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, с этой целью местный предприниматель вступил в сговор с бывшими сотрудниками госпредприятия и наладил поставки оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.

"В результате санкционированных обысков по месту проживания фигуранта производства и в арендованном ним складском помещении правоохранители изъяли значительное количество газотурбинного оборудования. В частности, жаровые трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, которые используются при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, также обнаружены оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли на заказ иностранных партнеров.

"Стоимость изъятого оборудования, по предварительной оценке, составляет почти 7 млн грн. В рамках уголовного производства, начатого по ст.333 УК Украины (незаконный вывоз за пределы Украины военной и специальной техники), проводятся безотлагательные следственные действия", – сообщают в СБУ.

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Как сообщалось, в конце июля исполняющим обязанности гендиректора объединения "Зоря"-"Машпроект" был назначен Николай Тройнич.

До этого госпредприятием руководил депутат Николаевского горсовета от "Блока Петра Порошенко" Константин Картошкин, который на последних выборах возглавлял городской избирательный список президентской партии.

Картошкин долгое время был директором "Севастопольского морского завода", который до оккупации Крыма принадлежал Петру Порошенко. Он начал руководить ГП НПКГ "Зоря-Маршпроект" 29 июля 2014 года.

Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект" - украинский разработчик и производитель газовых турбин морского и общепромышленного применения. В состав комплекса входят Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "Машпроект" и серийное производство "Заря".

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