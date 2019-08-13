США повысили прогноз экспорта украинского зерна

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету за август, размещенному на сайте министерства, прогноз повышен также по экспорту украинской пшеницы - на 0,5 млн тонн, до 19,5 млн тонн, производству - на 0,2 млн тонн, до 29,2 тыс. тонн.

USDA в августе повысило прогноз по экспорту ячменя: в 2019/2020 МГ на 0,2 млн тонн- до 4,4 млн тонн, урожая - на 0,15 млн тонн, до 8,65 млн тонн.

В целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 МГ по Украине в августе повышен до 75,35 млн тонн (+2,8 млн тонн к прогнозу в июле), экспорта увеличен до 54,04 млн тонн (+2,65 млн тонн).

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 70,8 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.