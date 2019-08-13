Переговорная группа по транзиту газа будет создана с новым Кабмином, – Данилюк

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"С 1 января истекает срок контракта . После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта", - сказал Данилюк.

Он отметил, что Украине важно продлить транзит газа, ведь он приносит стране около 3 млрд долл. дохода ежегодно.

"Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности, и то, как работает украинская ГТС. Это важно. Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления", - указал Данилюк.

Что касается риска прекращения транзита российского газа, то, по словам Данилюка, угроза есть, и первое СНБО, созванное президентом Владимиром Зеленским, касалось именно вопросов энергетической безопасности.

"И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности", - сообщил секретарь СНБО.

В то же время, по его словам, Украина проживет без транзита российского газа. "Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому когда мы говорим о транзите – это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", - пояснил он.

Данилюк заявил, что Украина имеет план "Б" на случай, если договоренности с РФ по транзиту газа не будут достигнуты. "Было бы совершенно безответственно не иметь плана "Б", - сказал Данилюк.