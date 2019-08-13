Нацбанк подал встречный судебный иск к Коломойскому по делу "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Ранее Коломойский подал иск к Нацбанку, в котором просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. Коломойский считает, что кредитный договор (№19 от 03.03.2009 г.) недействителен, т.к. был заключен на основании "противоправных постановлений правления НБУ".

Согласно судебным материалам, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточных полномочий для заключения кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016 г. истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.

Верховный суд подтвердил правоту Приватбанка в споре с ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"). При этом ВС поддержал правовую позицию Приватбанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО" Эрлан ", который пытался разорвать ипотечный договор и вывести из-под залога имущество.

Суды разных инстанций рассматривают 238 тысяч дел, связанных с "Приватбанком".