Украина увеличила экспорт мяса птицы и свинины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 23% – до $356,57 млн.

При этом импорт мяса птицы и субпродуктов за семь месяцев снизился на 2,9% и составил 71,24 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 2,3%, до $28,62 млн.

Экспорт свинины увеличился на 2,7% – до 1,2 тыс. тонн, в денежном выражении – на 1,3%, до $2,65 млн, а импорт вырос на 11,7% – до 13,58 тыс. тонн, составив в денежном выражении $25,71 млн, что на 14% больше, чем за семь месяцев 2018 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 328,97 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,46 тыс. тонн (+10,3%). Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,56 тыс. тонн.