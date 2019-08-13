Порт "Черноморск" увеличил перевалку грузов на 19%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Черноморск" нарастил перевалку экспортных грузов на 24,7% - до 11,068 млн тонн, сократил перевалку импортных на 6% - до 2,290 млн тонн, увеличил перевалку транзитных на 16% - до 717 тыс. тонн, а также существенно нарастил перевалку каботажных грузов – в 5,3 раза, до 118,25 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в порту увеличилась на 1,3% - до 945,92 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 21,1%, до 9,672 млн тонн, тарно-штучных – на 18,1% до 3,575 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 70,756 тыс. TEU (увеличение на 3,1%).

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2018 году увеличился на 25,02% по сравнению с 2017 годом – до 21,54 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.