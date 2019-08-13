Суд отпустил под залог подозреваемого экс-начальника отдела НКРЭКУ по делу "Роттердам+".

Об этом со ссылкой на 5 канал сообщает БизнесЦензор.

Прокуроры требовали для Ревенко арест на 60 суток или залог в 5 млн грн.

Ревенко отпустили под под залог в размере 1,9 млн грн, который необходимо внести в течение 5 дней, иначе мера пресечения будет пересмотрена. Кроме того, до 10 октября Ревенко не может покидать пределы Киева без разрешения следствия, обязан появляться по первому требованию детективов и воздерживаться от общения с работниками НКРЭКУ по поводу обстоятельств уголовного производства.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее суд избрал меру пресечения для бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова по делу расследования введения формулы "Роттердам+" в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с альтернативой залога в 2 млн грн.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+".

Как уточнили в САП, сейчас по этому делу непосредственно подозрения вручены 2 лицам – начальнику управления энергорынка НКРЭКУ (Юрий Власенко) и действующему директору ГП "Оператор рынка" (Владимир Евдокимов), который в период введения "Роттердам +" был членом НКРЭКУ. Четырем подозреваемым, которые сейчас находятся за пределами Украины, сообщается о подозрении. Они вызваны для проведения следственных и процессуальных действий.

Как сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, НАБУ также направило письменное уведомление о подозрении сотрудникам этой компании.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

После оккупации Донбасса большинство шахт с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории. Поэтому было принято привязать цены на топливо к международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который также работал в компании ICU и Roshen Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики в период разработки "Роттердама +" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ. При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.