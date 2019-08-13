США поддержат Brexit без соглашения с ЕС

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его", - заявил Болтон. "Мы хотим быть полезными в вопросе "Брекзит", - также сказал политик.

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Джон Болтон и Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после "Брекзит". "Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее", - сказал Болтон.

По его словам, Великобритания и США могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона. На 12 августа у него были запланированы переговоры с членами британского правительства, Джонсон также присутствовал на встрече.

Болтон и Джонсон, в частности, обсуждали торговые отношения между странами, вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон намерен прекратить членство Великобритании в ЕС к установленному сроку.

Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону обширное торговое соглашение после "Брекзита" и призвал Великобританию покинуть ЕС "без сделки".