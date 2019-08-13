Цены на золото превысили максимумы за 6 лет

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,85 доллара, или на 0,65%, до 1527,05 доллара за тройскую унцию. Это максимальный показатель с сентября 2013 года. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивается на 1,27%, до 17,288 доллара за унцию.

Сразу несколько факторов способствуют тому, что мировые инвесторы сокращают вложения в более рисковые активы, и наращивают — в более надежные, к которым относится и золото. Так, трейдеров продолжает беспокоить торговый конфликт между США и Китаем и его влияние на мировую экономику.

Кроме того, рынки следят за напряженной ситуацией в Гонконге, где с июня проходят протесты, а столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов, которые в понедельник парализовали работу аэропорта, толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.

Также рынки обратили внимание на новости из Аргентины, где команда действующего главы государства Маурисио Макри потерпела поражение на президентских праймериз.

"Это довольно традиционный случай отказа от риска. Кризис в Аргентине и ухудшение политической ситуации в Гонконге. Кроме этого, рост мировой экономики замедляется", — сказал агентству Reuters старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак.