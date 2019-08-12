На Закарпатье выросло количество аварийных вызовов газовиков

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на возрастающую нагрузку, расходы на аварийно-диспетчерской службы (АДС) остаются на уровне 2016 года, ведь НКРЭКУ уже четвертый год подряд не пересматривает тариф "Закарпатгаза", за счет которого финансируется вся работа компании", – подчеркивается в сообщении.

По информации начальника аварийно-диспетчерской службы АО "Закарпатгаз" Тиберия Куштана, сегодня на предприятии – 45 бригад АДС. Служба работает круглосуточно без выходных и праздничных дней.

"Аварийные бригады работают при любых погодных условиях и в любое время суток. Бывало, что наши ребята выполняли работы, стоя по колено в воде, во время Крещения, когда на улице было минус 15. Бывали ситуации, когда срочно нужно ремонтировать газопроводы под палящим солнцем августа. И здесь не "не хочу" или "не могу", ведь часто от уровня профессионализма и правильных действий зависит не только бесперебойное газоснабжение, но и безопасность самих закарпатцев", – рассказал Тиберий Куштан.

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Как отмечают в компании, обязательный элемент работы АДС – повышение мастерства с помощью специальных обучающих программ. Среди них и профессиональные соревнования с коллегами, которые представляют другие компании отрасли. Так, в этом году бригада "Закарпатгаза" приняла участие во всеукраинском конкурсе аварийных бригад 104 "Наше мастерство - Ваша безопасность", который с 7 по 9 августа проходил на Волыни.

Во время соревнований газовики проходили несколько конкурсных этапов, результат которых оценивала специальная комиссия в составе 12 человек.

"Нас оценивали по нескольким критериям. В частности, проверяли уровень оснащения аварийного автомобиля, теоретические знания специалистов, наличие документации, скорость одевания противогаза и спасательных средств. Но особый акцент делался на проверке оперативной и профессиональной локализации всей бригадой аварийной ситуации", – рассказал участник соревнований, начальник службы контроля за производством "Закарпатгаза" Анатолий Стадниченко.

Всего в нынешних соревнованиях участвовала 21 команда газораспределительных компаний Украины. Следующий этап – проведение соревнований в центральном и восточном регионах.

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