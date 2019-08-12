Рост цен на электроэнергию угрожает конкурентоспособности украинских металлургов, – ArcelorMittal

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Ощутимый рост затрат по этой статье негативно сказывается на себестоимости продукции предприятия после введения правительством с 1 июля новой модели оптового рынка электроэнергии, а также изменения тарифа за передачу электроэнергии (до 347,43 грн/МВт час)", – подчеркивается в сообщении.

Ежемесячно "АрселорМиттал Кривой Рог" потребляет от 300 до 340 млн кВт-ч электроэнергии в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.

"Рост затрат по электроэнергии составил почти 20%. Речь идет об оплате активной и реактивной электроэнергии, услуг за ее распределение, передачу и диспетчерское управление. Подорожание киловатт-часа приведет к дальнейшему росту издержек", – отметил начальник управления закупки сырья администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко.

Топ-менеджер добавил, что цены на электроэнергию также выросли для поставщиков услуг, сырья и различной продукции для обеспечения работы комбината.

"Через некоторое время мы ожидаем волну кумулятивного эффекта из-за возросших затрат на электроэнергию – поставщики повысят стоимость своих услуг и товаров, что также отрицательно скажется на себестоимости нашей продукции. Любые рыночные изменения нужно проводить не в ущерб своим национальным производителям, ведь для целого ряда секторов промышленности, включая металлургию, электроэнергия занимает значительную часть в общей структуре затрат", – подчеркнул топ-менеджер компании.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" призывают власти предпринять меры для приведения тарифов к сопоставимому уровню с мировыми тенденциями.

"Сегодня европейские металлурги платят за электроэнергию на 25% меньше, чем украинские, – и это ухудшает конкурентоспособность наших производителей на мировых рынках", – добавил Олег Айко.

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Как сообщалсь, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

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