Аграрии начали сев озимого рапса под урожай 2020 года, – Минагрополитики

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, уже засеяно 52,6 тыс. га рапса или 5% к прогнозу (1,1 млн га), передает БизнесЦензор.

По данным министерства, потребность в семенах озимого рапса составляет 6 тыс. тонн, а прогнозируемая обеспеченность – 6,2 тыс. тонн или 105%.

В целом, по оперативным данным регионов, под урожай 2020 года прогнозируется посеять озимые зерновые на площади 7,3 млн га в том числе: пшеницы (включая тритикале) – 6,2 млн га, ржи – 122 тыс. га, ячменя – 920 тыс. га.

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В Минагрополитики также сообщили, что по состоянию на 12 августа ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 37,5 млн тонн с площади 9,6 млн га или 97% к прогнозу.

В частности, пшеницы намолочено 27,6 млн тонн с площади 6,6 млн га (97%), ячменя – 7 млн ​​тонн с площади 2,5 млн га (97%), ржи – 294 тыс. тонн с площади 106 тыс. га (90%), овса – 325 тыс. тонн с площади 130 тыс. га (71%), гороха – 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га (100%).

Кроме того, рапса намолочено 3,1 млн тонн на площади 1,24 млн га или 99% к прогнозу.

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