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12.08.19 19:08

США помогут создать хранилище геологической информации в Украине, – Госгеонедр

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк подписал меморандум о взаимопонимании с представителями Агентства США по международному развитию (USAID) и представителями Проекта энергетической безопасности.

США помогут создать хранилище геологической информации в Украине, – Госгеонедр

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"В рамках Меморандума USAID Проект энергетической безопасности и Государственная служба геологии и недр Украины будут сотрудничать для усиления энергетической безопасности Украины. Для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования Олег Кирилюк и руководитель Проекта Дин Уайт договорились, что США помогут создать для Украины хранилище геологических данных, информационную систему управления (ІМЅ) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов", – сказано в сообщении.

В свою очередь Уайт отметил, что для украинского энергетического сектора добыча нефти и газа является важной составляющей, а обеспечение устойчивого развития этого сектора является необходимым условием энергетической независимости Украины.

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