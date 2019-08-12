В Украине увеличилось количество сотрудников IT-компаний. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщается в рейтинге портала DOU, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

При этом количество технических специалистов превышает 50 тыс. Также компании EPAM и SoftServe пересекли отметку "7 тыс. специалистов". На эти две компании приходится 37% роста июльского топ-50.

Также EPAM показал значительные темпы роста - это +900 специалистов за шесть месяцев 2019 года. На втором месте - SoftServe, третью позицию заняла компания NIX.

Кроме этого, в первых 25 компаниях рейтинга выросло количество технических специалистов за последние восемь лет. Но в относительном количестве технических и нетехнических специалистов, часть первых за последние пять лет изменилась несущественно.

Также с января по июль 2019 года 11 компаний открыли новые офисы - как в Украине, так и за ее пределами. Это на две компании меньше, чем по итогам второго полугодия 2018 года. Новые офисы в Украине появились в Киеве, Львове, Харькове, Ивано-Франковске и Луцке. За рубежом - в Польше, Болгарии, Армении и США.

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