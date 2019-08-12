Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

Об этом говорится в сообщении консалтингового агентства "Украгроконсалт", передает БизнесЦензор.

Как отмечают аналитики агентства, увеличение отгрузок обусловлено рекордным урожаем и объемами переработки сырья внутри страны.

При этом основным импортером украинского подсолнечного масла остается Индия с долей рынка 36%.

"Объем закупок снизился почти на 10%, при этом спрос со стороны Индии остается высоким", – отмечается в сообщении.

При этом в 2018/19 МГ для украинского масла были открыты рынки Намибии, Уругвая и Доминики.

"Рост объемов экспорта отмечался в Китай (+62%), Ирак (+89%) и Нидерланды (+42%)", – сказано в сообщении.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram