Власти Казахстана направят $260 миллионов на погашение кредитов граждан

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По оценке центробанка страны, у тех, кто получит эту помощь, долговая нагрузка в в среднем снизится больше чем на 40%, а у более чем 260 тысяч граждан долги перед банками и микрофинансовыми организациями будут погашены полностью.

Как пояснили в Нацбанке страны, чтобы погасить долги получателям помощи не нужно идти в кредитные организации, кредиторы сами все за них оформят. Люди только получат уведомления о списании долгов.

В частности, долги до 300 тысяч тенге по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО смогут погасить заемщики из многодетных семей, семей без кормильца, семей с детьми-инвалидами и инвалидами детства старше 18 лет, получатели адресной социальной госпомощи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

Одновременно власти готовят к осени поправки в нормы, регулирующие кредитование, чтобы бороться с ростом закредитованности населения. Как сообщил Нацбанк, изменения коснутся в том числе банков, онлайн-кредиторов, кредитных товариществ и ломбардов. Будет запрещено начислять неустойку, комиссии и иные платежи на займы с просрочкой свыше 90 дней.

Читайте также: Власти Казахстана запретили госорганам покупать импортные автомобили

"Кроме того, в сентябре этого года Национальным банком будут приняты поправки в подзаконные акты. Так, при расчете коэффициента долговой нагрузки граждан при выдаче займа будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособность и социальный статус. При расчете предельного размера коэффициента долговой нагрузки будет вычитаться величина прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода заемщика", – сказано в сообщении.

По данным центробанка страны, банки и МФО уже списали начисленные на 1 июля штрафы и пени по беззалоговым потребительским займам более чем миллиону человек на общую сумму 33,6 млрд тенге (около $86 млн). Такие долги организации списывают за свой счет, до 20 августа 2019 года Фонд проблемных кредитов возместит им 30% от суммы списаний.

Как сообщалось, ранее новый президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан спишет кредиты около 500 тыс. человек, долговая нагрузка которых не превышает 3 миллиона тенге.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram