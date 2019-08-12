Новые штрафы для собственников авто на еврономерах начнут действовать с 22 августа

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Урядовый курьер, передает БизнесЦензор.

"Таможни и Национальная полиция объединят свои усилия по соблюдению законодательства такими водителями. В частности, винницкие таможенники и полицейские во время совещания обменялись информацией и определили порядок совместных действий по этому вопросу", - говорится в сообщении.

На нарушителей будут составляться административные протоколы (предусмотренные частями 8 и 9 статьи 121 КУоАП) и протоколы о нарушении таможенных правил (по признакам статей 469, 470 и 481 Таможенного кодекса).

Отмечается, что с момента действия законов Украины № 2611-VIII и № 2612-VIII многие водители воспользовались возможностью оформить свое авто. Так, Винницкой таможней ГФС за этот период оформлено 13 934 транспортных средства. В частности, граждане легализовали 6879 автомобилей, от чего в бюджет поступило 418 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram