"Укрзализныця" насчитала 2,5 тысячи частных локомотивов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные информационного центра "Укрзализныци" Магистраль, передает БизнесЦензор.

По подсчетам компании, более 365 предприятий в Украине имеют собственные локомотивы, которые аттестованы и допущены к эксплуатации на путях общего пользования. В их арсенале более 900 таких машин. Кроме того, многие тяговые агрегаты эксплуатируются исключительно на территории предприятий.

В целом, по оценкам специалистов "Укрзализныци", тяговый частный парк насчитывает почти 2,5 тыс. единиц.

Если рассматривать маневровые тепловозы, то в основном речь идет о модели ТГМ4, ТЭМ2 и ЧМЭ3. Они работают на подъездных путях и выполняют операции по подаче-уборке вагонов к ближайшим станциям. Существенную долю частного тягового подвижного состава составляет специальная техника, например, карьерные электровозы. Есть также небольшое количество магистральных локомотивов, в частности 2М62 и ВЛ8.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывалось 3566 локомотивов, из которых 1258 - маневровые тепловозы, 550 - пассажирские и 1758 - грузовые локомотивы. Из 550 пассажирских локомотивов 71 - это тепловозы, 479 - электровозы. Парк грузовых магистральных локомотивов насчитывал 609 тепловозов и 1149 электровозов. Сообщалось, что из 550 пассажирских магистральных локомотивов в эксплуатации находятся только 287 единиц. Из 1758 грузовых магистральных локомотивов в эксплуатации по состоянию на сентябрь прошлого года находилось 945 локомотивов.

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