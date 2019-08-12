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12.08.19 17:28

"Укрзализныця" насчитала 2,5 тысячи частных локомотивов

Украинские компании имеют парк собственных локомотивов, насчитывающий около 2,5 тыс. единиц.

"Укрзализныця" насчитала 2,5 тысячи частных локомотивов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные информационного центра "Укрзализныци" Магистраль, передает БизнесЦензор.

По подсчетам компании, более 365 предприятий в Украине имеют собственные локомотивы, которые аттестованы и допущены к эксплуатации на путях общего пользования. В их арсенале более 900 таких машин. Кроме того, многие тяговые агрегаты эксплуатируются исключительно на территории предприятий.

В целом, по оценкам специалистов "Укрзализныци", тяговый частный парк насчитывает почти 2,5 тыс. единиц.

Если рассматривать маневровые тепловозы, то в основном речь идет о модели ТГМ4, ТЭМ2 и ЧМЭ3. Они работают на подъездных путях и выполняют операции по подаче-уборке вагонов к ближайшим станциям. Существенную долю частного тягового подвижного состава составляет специальная техника, например, карьерные электровозы. Есть также небольшое количество магистральных локомотивов, в частности 2М62 и ВЛ8.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывалось 3566 локомотивов, из которых 1258 - маневровые тепловозы, 550 - пассажирские и 1758 - грузовые локомотивы. Из 550 пассажирских локомотивов 71 - это тепловозы, 479 - электровозы. Парк грузовых магистральных локомотивов насчитывал 609 тепловозов и 1149 электровозов. Сообщалось, что из 550 пассажирских магистральных локомотивов в эксплуатации находятся только 287 единиц. Из 1758 грузовых магистральных локомотивов в эксплуатации по состоянию на сентябрь прошлого года находилось 945 локомотивов.

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