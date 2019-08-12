Канада ввела новые правила защиты прав пассажиров авиакомпаний

Новые правила регулируют обязательство авиакомпаний перед своими клиентами в случае длительной задержки или отмены рейса, недопуска на борт самолета из-за овербукинга, повреждения или потери багажа и действуют на всех рейсах в Канаду, из Канады или при полетах внутри страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Максимальный размер компенсации установлен на уровне 2400 канадских долларов на человека и зависит от размера авиаперевозчика.

При этом предоставлены льготы небольшим авиакомпаниям, которые совершают местные перевозки. Они смогут платить компенсации меньшего размера по сравнению с ключевыми игроками рынка.

Новые правила разделены на две части. Первая вступила в силу 15 июля 2019 года, вторая начнет действовать 15 декабря 2019 года.

В частности, уже с 15 июля авиакомпании обязаны регулярно информировать пассажиров в случае задержки вылета, отмены рейса, отказа в посадке в самолет с помощью аудио-объявлений, визуальных уведомлений, другой доступной коммуникации, которую выберет пассажир, например, email или sms. Информация о статусе рейса должна предоставляться каждые 30 минут.

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В случае, если в самолете оказывается меньше мест, чем проданных билетов, авиакомпания должна объявить поиск волонтеров, которые готовы отказаться от полета. Если такие волонтеры находятся, то авиаперевозчик в письменном виде до отправления рейса должен предоставить данные о договоренном размере компенсации.

Если отказ в посадке произошел по причине, находящейся под контролем авиакомпании, например, продано большее число мест, или на рейс поставлен самолет меньшего размера, пассажир имеет право на компенсацию в размере от 900 до 2400 канадских долларов, в зависимости от длительности задержки прибытия в конечную точку маршрута.

Компенсация должна быть выдана в момент отказа пассажиру в перевозке. Ее размер может быть пересмотрен в большую сторону, если задержка окажется по факту больше, чем изначально предполагалось.

Пассажиру, которому отказали в посадке в самолет, также должны бесплатно перебронировать билет и предоставить заботу, предусмотренную в случае отмены или задержки рейса.

В соответствии с Монреальской конвенцией, участником которой является Канада, ответственность за повреждение или потерю багажа на международных рейсах ограниченна суммой около 2100 канадских долларов. Аналогичный порог компенсации установлен теперь для внутренних рейсов.

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