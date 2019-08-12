Госбюро расследований проводит 7 обысков на Волынской таможне

Как передает БизнесЦензор, об этом замглавы ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в сети Facebook.

Замглавы ГБР уточнила, что в частности, обыски проводятся в офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области.

Варченко пояснила, что обыски проводятся по делу о противоправной торговле налоговыми кредитами. В ходе расследования была установлена причастность к схеме сотрудников таможен.

"Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн", – сообщила замглавы ГБР.

По данным следствия, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам.

"В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости", – отметила Варченко.

Уголовное производство по делу зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); частью 1 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), частью 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа), частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, частью 2 статьи 366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

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