Глава НБУ не внес в декларацию землю и средства на банковских счетах, – НАПК (обновлено)

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

"По результатам проверки деклараций Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах", – сказано в сообщении.

По подсчетам Нацагентства, общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет свыше 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и 3,2 млн грн соответственно.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 – 1 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в пресс-службе Национального банка заявили, что Яков Смолий не получал от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы.

"Председатель Национального банка Яков Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы", – сообщили в НБУ, пообещав предоставить более развернутый комментарий после получения выводов НАПК.

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