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12.08.19 16:05

Глава НБУ не внес в декларацию земельные участки и средствах на банковских счетах, – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверных сведений в декларации председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

Глава НБУ не внес в декларацию земельные участки и средствах на банковских счетах, – НАПК

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

По результатам проверки деклараций Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет свыше 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и 3,2 млн грн соответственно. 

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 – 1 Уголовного кодекса Украины.

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