Минрегион ужесточит требования к проектированию площадок для выгула собак

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в действующих требованиях ГСН по благоустройству есть лишь некоторые отдельные требования, как обустраивать площадки для выгула собак и других животных. В итоге на практике их проектируют, как кто пожелает. Порядок должен быть во всем. Поэтому мы хотим существенно пересмотреть эти требования, более конкретизировать их", – сообщил Парцхаладзе.

"Например, прописать, каких именно размеров должны быть такие площадки и от чего это может зависеть. Чтобы они располагались близко к внутридворовым территориям или непосредственно на них. Чтобы там были обязательно туалеты для животных, эта территория соответственно огораживалась тому подобное. Тогда это будет цивилизованно, как за рубежом", – уточнил чиновник.

Как отмечают в Минрегионе, сегодня примеры успешного внедрения таких площадок для животных наблюдаются в США, Чехии, Германии и странах Скандинавии. Там они проектируются как в городском пространстве, так и за городом. На таких площадках также обычно размещается игровое оборудование, основная информация о правилах пребывания на площадке, пакетики и контейнер для пакетиков для туалета животных. В некоторых случаях могут дополнительно обустраивать освещение, подачу воды и ванночки для мытья животных.

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