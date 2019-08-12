Местные власти должны разработать схемы развития транспорта на 30-40 лет, – Минрегион

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.
"В связи с новыми градостроительными ГСН для эффективной организации и рационального развития транспортного движения в крупных городах, а именно с численностью населения от 100 тыс., должны разрабатываться комплексные схемы транспорта. И не на 5-10 лет, а длительно – на ближайшие 30-40 лет. Сегодня наши населенные пункты очень стремительно развиваются – села и поселки превращаются в города, а города в свою очередь – в мегаполисы. Поэтому при их застройке очень нужно учитывать пропускную способность транспорта, необходимое количество парковок для жителей и тому подобное. Чтобы не было такого, когда построен большой ЖК, а к нему нет организованных транспортных маршрутов и подъездов, недостаточно парковок и постоянные пробки утром и вечером, когда все едут на работу и с работы. Поэтому местная власть должна брать на контроль этот вопрос и уже сейчас разрабатывать комплексные схемы транспорта для избежания этих проблем", – сказал Парцхаладзе.
Согласно действующим нормам, такие комплексные схемы транспорта предусматривают анализ существующего состояния транспортной сети, в которые входят:
- работа общественного и другого городского транспорта;
- эффективность железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и прочих маршрутов;
- функционирование аэропортов, вокзалов, портов и тому подобное.
Затем на основе этого определяются дальнейшие шаги и пути развития этой сети.
В КСТ должны учитываться:
- социально-экономические и планировочные особенности города;
- рост населения и территории;
- размещение населения и его демографическая структура;
- перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и иных объектов;
- перспективный уровень автомобилизации.