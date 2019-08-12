OpenMarket продал имущества на 10 миллиардов

Об этом говорится в сообщении OpenMarket, передает БизнесЦензор.

OpenMarket стал первым в мире онлайн-аукционом на блокчейне. С 2017 года участник торгов может проверить хэш-код на сайте blockchain.gov.ua.

Аукцион успешно действует на рынке земли. К продаже на специальной площадке land.setam.net.ua в сентябре 2018 года были предложены права аренды на участки. Уже продано почти 2000 таких лотов.

В ноябре 2017 года OpenMarket совместно с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, начали сотрудничество по реализации арестованного имущества.

В марте 2019 года "Укргазбанк" продал через OpenMarket корпус №4 завода "Арсенал" в центре Киева по адресу ул. Московская, 8, за рекордные 563 710 000 грн.

"Рекорд продажи - это результат совместной работы наших партнеров: банков, ДВС, АРМА и других. Успех стал возможным благодаря кропотливым усилиям нашего коллектива в Киеве и региональных филиалах. Клиенты доверяют нам, потому что на OpenMarket есть конкуренция, рост цены и открытость", - рассказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

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