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12.08.19 20:29

"Укрзализныця" планирует запустить поезда из Киева в Берлин в 2020 году

"Укрзализныця" планирует возобновить железнодорожное сообщение между Киевом и Берлином в 2020 году.

поезд

Об этом глава правления железнодорожной компании Евгений Кравцов сообщил в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что он запустится в следующем году", – заявл Кравцов.

Глава компании отметил, что в прошлом году перевозки пассажиров в страны ЕС выросли на 83%.

"Есть спрос со стороны пассажиров, поэтому будем и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение", – добавил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, ранее Кравцов заявлял о возможности возобновления железнодорожного сообщения между Киевом и Берлином уже в 2019 году.

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