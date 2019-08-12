В Киеве начнут перекрывать на ночь обвалившийся пешеходный мост через Днепр.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации.

Как уточнили в коммунальной корпорации, планируется укрепить конструкцию моста плитами.

"Ремонт будут выполнять ночью. Поскольку объем работ большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (на вторник, среду и четверг)", – отмечается в сообщении.

В связи с этим с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа, с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа, с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов.

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Как сообщалось, в начале августа часть железобетонных конструкций (противовесов) Паркового пешеходного мост на Труханов остров в Киеве упала в Днепр.

Тогда в "Киевавтодоре" сообщили, что на мосту проведут дополнительные обследования, однако в целом Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов.

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