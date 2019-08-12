Сервис доставки Glovo запустился в Николаеве

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании, передает БизнесЦензор.

"С понедельника, 12 августа, жители города с помощью мобильного приложения могут менее чем за час получить заказ любимого блюда, необходимых продуктов или порадовать близких приятным подарком", – говорится в сообщении.

Размер доставки не должен превышать параметры фирменного рюкзака Glovo 40х40х30 см и вес в 9 кг.

Николаев - седьмой город Украины, где будет работать доставка от Glovo. Сервисом уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Львова, Запорожья, Винницы и Одессы.

Кроме того, услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении. В случае заказа в другом городе или стране местный курьер позаботится о доставке.

Как сообщалось, ранее генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский сообщил, что сервис планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню – cook-room – в августе 2019 года.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

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