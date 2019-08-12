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12.08.19 14:48

"Укрэнерго" перечислило еще 250 миллионов на оплату "зеленого тарифа" за июль

НЭК "Укрэнерго" перечислило на счет ГП "Гарантированный покупатель" еще 250 млн грн для компенсации затрат на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу.

укрэнерго

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом "Укрэнерго" уже направило на эти цели 704 млн грн или 44,5% общей прогнозируемой суммы авансового платежа за июль, которая составляет 1,58 млрд грн, передает БизнесЦензор.

В "Укрэнерго" напомнили, что из-за временного прекращения в судебном порядке действия тарифов компании на второе полугодие, в июле компания выставляла счета по договорам на свои услуги по старому тарифу, действовавшему до 1 июля – 5,74 коп. за кВт-ч.

В то же время в счетах появилась новая графа "Рекомендовано к уплате", в которой счет выставляется по новым тарифам на второе полугодие – 347,43 грн за МВт-ч – за услуги по передаче и 8,90 грн за МВт-ч – за услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

"Сейчас участники рынка оплачивают услуги "Укрэнерго" неравномерно и по разным тарифам: по старому или рекомендованным, а многие не платят ничего вообще", – сообщает компания.

При этом "Укрэнерго" указывает, что дополнительные средства, которые сегодня поступают по рекомендованному к уплате тарифу, расходуются на покупку электроэнергии для покрытия технологических потерь в сетях и на выплату гарантированных покупателю для компенсации затрат на покупку электроэнергии с ВИЭ по "зеленому" тарифу. законодательством.

"В то же время из-за нестабильности платежей со стороны участников рынка и их недостаточного объема для покрытия расходов "Укрэнерго" не имеет возможности выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску связанного с Игорем Коломойским АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн за МВт/ч.

Из-за рещения суда в июле "Укрэнерго" работает по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии, который не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу".

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое постановление. Однако в этот раз Окружной админсуд Киева отказал в обеспечении иска путем приостановки действия новых тарифов.

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