Украинский бизнес исчерпал годовую квоту на грузоперевозки через Польшу, – ЕВА

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА), передает БизнесЦензор.

"Проблема нехватки авторазрешений беспокоит бизнес в последние годы, однако если раньше количества выданных разрешений хватало на 9-10 месяцев, то сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода. Соответственно, компании сталкиваются с серьезной нехваткой авторизованного транспорта для осуществления внешнеторговых операций со странами Евросоюза", – сказано в сообщении.

Как указывают в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы. Для сохранения и ускорения темпов международной торговли необходимо увеличить количество разрешений между польской и украинской сторонами.

В связи с этим Ассоциация обратилась к президенту Владимира Зеленского с просьбой поднять вопрос увеличения квоты на перевозки во время встречи с президентом Польши и способствовать решению данной проблемы в долгосрочной перспективе.

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Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах Украины обратиться в Еврокомиссию с жалобой относительно резкого сокращения выдачи разрешений на транспортировку грузов автомобильным транспортом для Украины.

По словам Омеляна, проблема с перевозкой товаров в Польшу и транзитом возникла после того, как Варшава в одностороннем порядке сократила количество разрешений с 260 тыс. до 160 тыс. в месяц.

Так министр прокомментировал забастовку перевозчиков на трассе Киев-Чоп, которую 6 августа перекрывали грузовые перевозчики из-за нехватки разрешений на выполнение международных транспортных перевозок.

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