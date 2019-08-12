Немецкого производителя освещения могут продать за 3,7 миллиарда евро

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В рамках предложения акции Osram оцениваются в 38,5 евро за бумагу, говорится в сообщении AMS. Эта цена выше, чем 35 евро за акцию, предложенная инвестфондами Bain Capital и Carlyle Group. Главный инвестор Osram, Allianz Global Investor, на прошлой неделе отклонил ее, посчитав слишком низкой.

Акции Osram подскочили на 9,5% в ходе торговой сессии в понедельник и достигли 34,67 евро за бумагу по сравнению с ценой на закрытие торгов в пятницу на уровне 31,65 евро.

Борьба за поглощение Osram началась после нескольких предупреждений о снижении прибыли компании и публичного спора с Siemens AG по поводу стратегии.