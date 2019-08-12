БизнесЦензор

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12.08.19 15:54

Фонд госимущества планирует сменить главу Одесского припортового завода (обновлено)

Фонд государственного имущества внес на утверждение правительства проект постановления о смене руководства ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Фонд госимущества планирует сменить главу Одесского припортового завода (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об это первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Как нам стало известно, и.о. главы ФГИ Трубаров, вопреки закону и здравому смыслу, сначала пытался остановить производство, а сейчас организовал финальную "гастроль" и направил документы в Кабмин на смену руководителя ОПЗ", – заявил Щуриков.

По мнению замглавы госпредприятия, такие действия являются незаконными, а коллектив ОПЗ выступает против такого решения.

Согласно обнародованному Щуриковым обращению в адрес президента Владимира Зеленского, Фонд госимущества планирует назначить новым и.о. главы правления ОПЗ Николая Спатара.

Согласно данным госреестра юрлиц, Николай Спатар является руководителем ООО "ТИС - Минудобрения", собственником которого указан банк "Пивденный", а бенефициарами – владельцы банка Юрий и Тамара Родины, а также Алла Ванецьянс.

В свою очередь и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров обвинил действующее руководство завода в причастности к доведении предприятия до остановки и непрозрачной процедуре выбора партнеров.

"Важным является вопрос функционирования завода и выпуска продукции, с чем нынешнее правление завода справиться не может. В результате – два года простоя и задолженность по заработной плате", – написал глава ФГИ на своей странице в Facebook.

Глава Фонда также подчеркнул, что последний проведенный руководством ОПЗ конкурс по отбору давальца, вызывает много вопросов.

"Компании, которые предлагали лучшие ценовые предложения, были проигнорированы, и сейчас оспаривают результаты отбора. Фактически менеджмент ОПЗ воспользовался несовершенством процедур корпоративного управления и не сообщил Фонду как органу управления о проведении конкурса, предложениях участников и его результатах, или сделал это намеренно для легализации непрозрачного отбора и предоставления одной из компаний сомнительного преимущества", – заявил Трубаров.

По словам главы ФГИ, Фонд дважды обращался к менеджменту завода с требованием предоставить документы по конкурсу и дважды получал отписки в ответ. Кроме того, руководство ОПЗ проигнорировала обязательные требования набсовета.

"Это сложное предприятие, и не у каждого менеджера хватает знаний и умение им эффективно и прозрачно управлять. Поэтому нормальная практика, когда государство усиливает свое влияние на подчиненных ей предприятиях, в том числе, и сменой руководства, если оно не справляется с возложенными обязанностями", – добавил Трубаров.

Как сообщалось, в начале августа Одесский припортовый завод возобновил производство аммиака и карбамида после года простоя по давальческой схеме.

В июле Фонд государственного имущества прекратил полномочия главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Евгения Асташева, который занимал эту должность с 12 мая 2017 года, а также сменил еще двух из пяти членов набсовета предприятия.

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