Фонд госимущества планирует сменить главу Одесского припортового завода (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об это первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Как нам стало известно, и.о. главы ФГИ Трубаров, вопреки закону и здравому смыслу, сначала пытался остановить производство, а сейчас организовал финальную "гастроль" и направил документы в Кабмин на смену руководителя ОПЗ", – заявил Щуриков.

По мнению замглавы госпредприятия, такие действия являются незаконными, а коллектив ОПЗ выступает против такого решения.

Согласно обнародованному Щуриковым обращению в адрес президента Владимира Зеленского, Фонд госимущества планирует назначить новым и.о. главы правления ОПЗ Николая Спатара.

Согласно данным госреестра юрлиц, Николай Спатар является руководителем ООО "ТИС - Минудобрения", собственником которого указан банк "Пивденный", а бенефициарами – владельцы банка Юрий и Тамара Родины, а также Алла Ванецьянс.

В свою очередь и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров обвинил действующее руководство завода в причастности к доведении предприятия до остановки и непрозрачной процедуре выбора партнеров.

"Важным является вопрос функционирования завода и выпуска продукции, с чем нынешнее правление завода справиться не может. В результате – два года простоя и задолженность по заработной плате", – написал глава ФГИ на своей странице в Facebook.

Глава Фонда также подчеркнул, что последний проведенный руководством ОПЗ конкурс по отбору давальца, вызывает много вопросов.

"Компании, которые предлагали лучшие ценовые предложения, были проигнорированы, и сейчас оспаривают результаты отбора. Фактически менеджмент ОПЗ воспользовался несовершенством процедур корпоративного управления и не сообщил Фонду как органу управления о проведении конкурса, предложениях участников и его результатах, или сделал это намеренно для легализации непрозрачного отбора и предоставления одной из компаний сомнительного преимущества", – заявил Трубаров.

По словам главы ФГИ, Фонд дважды обращался к менеджменту завода с требованием предоставить документы по конкурсу и дважды получал отписки в ответ. Кроме того, руководство ОПЗ проигнорировала обязательные требования набсовета.

"Это сложное предприятие, и не у каждого менеджера хватает знаний и умение им эффективно и прозрачно управлять. Поэтому нормальная практика, когда государство усиливает свое влияние на подчиненных ей предприятиях, в том числе, и сменой руководства, если оно не справляется с возложенными обязанностями", – добавил Трубаров.

Как сообщалось, в начале августа Одесский припортовый завод возобновил производство аммиака и карбамида после года простоя по давальческой схеме.

В июле Фонд государственного имущества прекратил полномочия главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Евгения Асташева, который занимал эту должность с 12 мая 2017 года, а также сменил еще двух из пяти членов набсовета предприятия.

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