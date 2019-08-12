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12.08.19 13:40

Зеленский поручил уволить руководство СБУ в трех областях

Президент Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а главе Национальной полиции Сергею Князеву – 9 глав районных отделов полиции в данных областях.

Зеленский поручил уволить руководство СБУ в трех областях

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - поручил президент руководителю СБУ Баканову во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.

Также президент поручил главе Нацполиции Князеву уволить руководителей райотделов Нацполиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области

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