Объем операций с электронными деньгами за полгода достиг 5 миллиардов, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

При этом объем операций с электронными деньгами в первом полугодии вырос на 60% – до 4,9 млрд грн, а количество электронных кошельков – на 20%, до 67,9 млн шт.

В НБУ напомнили, что максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которое находится в распоряжении пользователя, составляет 4000 грн для непополняемых электронных устройств и 14 тыс. грн для пополняемых. При этом общая сумма операций по пополняемым электронным устройствам в течение календарного года составляет 62 тыс. грн.

Как отмечают в Нацбанке, это обусловлено тем, что законодательством не требуется обязательной идентификации пользователя электронных денег и связано с европейской практикой (рекомендации Директивы 2009/110/ЕС и Директивы 2015/849/ЕС).

Как сообщалось, по данным НБУ, объем выпущенных электронных денег в Украине в 2018 году вырос на 40% и составил 83,2 млн грн, а объем операций с электронными деньгами в прошлом году увеличился почти в 2,5 раза – до 7,23 млн грн. Количество электронных кошельков в минувшем году увеличилось на 19% – до 62,7 млн шт.

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