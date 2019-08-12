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12.08.19 12:55

Украинские авиакомпании улучшили пунктуальность выполнения рейсов. ИНФОГРАФИКА

Украинские авиакомпании за июль на 8,4 процентных пункта улучшили показатель отклонения от расписания авиарейсов.

Украинские авиакомпании улучшили пунктуальность выполнения рейсов. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

авиакомпании в июле 2019 года в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания совершили 82,3% всех рейсов из аэропортов страны. Это соответствует улучшению показателя на 8,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за июнь (73,9%).

В целом в июле украинские авиакомпании осуществили 5,625 тыс. рейсов.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в июле 2019 года повысилась до 80% (с 77,4% в июне). Общее количество выполненных рейсов – 3,376 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в июле более 50 рейсов, наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 94,8% при общем числе рейсов 288. За ней следует Windrose с показателем в 90,1% при общем числе рейсов 686 и Azur Air Ukraine с 84,7% при 425.

Пунктуальность "Международные авиалинии Украины" Игоря Коломойского составила 81,2% при общем числе рейсов 3,336 тыс. Замыкает июльский Топ-5 по пунктуальности с показателем в 78,9% авиакомпания "Буковина" (194 рейса).

В июле рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Qatar Airways (62 рейса) и Georgian Airways (8 рейсов).

Среди лоукостов в июле наилучшие показатели по пунктуальности у Wizz Air Hungary – 86,2% при 589 рейсах. У ирландской Ryanair этот показатель составил 86,1% при 294 рейсах - второе место среди лоукостеров. На третьем месте - Pegasus Airlines с пунктуальностью в 82,5% при 126 рейсах.Украинские авиакомпании улучшили пунктуальность выполнения рейсов 01
Украинские авиакомпании улучшили пунктуальность выполнения рейсов 02

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