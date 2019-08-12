Украинские авиакомпании улучшили пунктуальность выполнения рейсов. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

авиакомпании в июле 2019 года в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания совершили 82,3% всех рейсов из аэропортов страны. Это соответствует улучшению показателя на 8,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за июнь (73,9%).

В целом в июле украинские авиакомпании осуществили 5,625 тыс. рейсов.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в июле 2019 года повысилась до 80% (с 77,4% в июне). Общее количество выполненных рейсов – 3,376 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в июле более 50 рейсов, наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 94,8% при общем числе рейсов 288. За ней следует Windrose с показателем в 90,1% при общем числе рейсов 686 и Azur Air Ukraine с 84,7% при 425.

Пунктуальность "Международные авиалинии Украины" Игоря Коломойского составила 81,2% при общем числе рейсов 3,336 тыс. Замыкает июльский Топ-5 по пунктуальности с показателем в 78,9% авиакомпания "Буковина" (194 рейса).

В июле рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Qatar Airways (62 рейса) и Georgian Airways (8 рейсов).

Среди лоукостов в июле наилучшие показатели по пунктуальности у Wizz Air Hungary – 86,2% при 589 рейсах. У ирландской Ryanair этот показатель составил 86,1% при 294 рейсах - второе место среди лоукостеров. На третьем месте - Pegasus Airlines с пунктуальностью в 82,5% при 126 рейсах.

