Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за массовых протестов

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Решение не коснется рейсов, на которые уже завершилась регистрация, и прибывающих самолетов, уже находящихся в воздухе.

В воскресенье к лозунгам протестующих в аэропорту прибавился призыв "Не стреляйте по глазам". В аэропорту полиция не проводила операций, никто не был задержан.

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули в метро, преследуя демонстрантов в ходе стычек, начавшихся после мирного и санкционированного властями митинга за демократию и политическую автономию города.

На одной из видеозаписей видно, что на станции "Тай Ку" синей ветки гонконского метро экипированный спецназ стреляет в протестующих резиновыми пулями с близкого расстояния. Есть свидетельства того, что как минимум одна женщина получила серьезное ранение в лицо, и врачи опасаются, что она потеряет глаз.

Корреспондент Би-би-си на месте событий Стивен Макдонелл передает, что это первый случай, когда разгон протестующих перекинулся на подземку.

Также на некоторых записях видно, как полиция применяет дубинки против людей на едущем эскалаторе.

Демонстрации и уличные протесты начались в Гонконге после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая в материковый Китай. В 1997 году бывший британской колонией Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип "одна страна - две системы".

Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона.

Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно.

В этом году протесты, начавшиеся как мирное гражданское движение, собрали на улицах до миллиона человек. После столкновений с полицией и штурма законодательного собрания протестующими противостояние приобрело ожесточенный характер. Полиция регулярно применяет при разгоне не только дубинки, но и так называемое "нелетальное оружие".

В воскресенье 11 августа в парке Виктория состоялся большой согласованный с властями митинг. Он прошел мирно, однако после его окончания демонстранты прошли маршем по центральной улице, невзирая на запрет полиции.

В близком к центру районе Ваньчай протестующие бросили в полицию две зажигательные бомбы и кирпичи, спецназ ответил резиновыми пулями. Сообщается о нескольких раненых, в их числе и один полицейский.

В других районах участники митинга разбились на маленькие группы и использовали тактику флешмоба, перемещаясь по городу и убегая от спецназа.

Гонконгские СМИ пишут, что правоохранительные органы планировали произвести неожиданные аресты заранее, для чего на митинг были отправлены агенты в гражданской одежде, смешавшиеся в толпе с обычными митингующими.