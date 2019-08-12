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12.08.19 13:28

Зеленский назначил главой Житомирской ОГА выходца из СБУ (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Зеленский назначил главой Житомирской ОГА выходца из СБУ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Президент представил нового главу Житомирской ОГА во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", – сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.

После чего президент вручил Бунечко удостоверение главы ОГА.

СМИ связывают Бунечко с Игорем Коломойским. Родной брат Бунечко Вячеслав Бунечко занимает пост начальника одного из департаментов "Укрнафты" и представлял интересы "Укрнафты" в судебных спорах с НАБУ.

Согласно приведенной на сайте главы государства биографии, Виталий Бунечко родился в 1973 году. Окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинский и Академию Службы безопасности Украины.

До назначения на должность главы Житомирской ОГА работал первым заместителем начальника главного управления - начальником управления (с дислокацией в Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального управления СБУ.

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