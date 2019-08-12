БизнесЦензор

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12.08.19 11:19

Фискальная служба выдала 9,5 тысячи лицензий на производство и продажу топлива

По состоянию на 12 августа Государственной фискальной службой выдано более 9,5 тыс. лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом.

Фискальная служба выдала 9,5 тысячи лицензий на производство и продажу топлива

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГФС сообщает БизнесЦензор.

"Наибольшее количество лицензий - почти 6,8 тыс. выдано на осуществление розничной торговли топливом. Более 1,6 тыс. лицензии получили плательщики на оптовую торговлю топливом, при отсутствии мест оптовой торговли", - говорится в сообщении

На оптовую торговлю топливом, при наличии мест оптовой торговли, выдано 314 лицензий.

На хранение горючего выдано 780 лицензий, для производства горючего - 23 лицензии.

ГФС напоминает, что с 1 июля текущего года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую, розничную продажу и хранение топлива, должны получить лицензию на такую деятельность.

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